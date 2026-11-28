7人組グループ・Travis Japanの松田元太が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『はだかんぼうたち』（毎週土曜 後11：00）の第8話に、おいでやす小田がサプライズ出演した。

今作は、直木賞作家・江國香織氏の恋愛長編小説『はだかんぼうたち』を映像化。 興味を持った女性には、恋人や配偶者がいるかどうか関係なく、無邪気に近づいていく鯖崎涼（松田）を中心にした、美しくも危険な大人の三角関係を描く。

鯖崎は10歳年上の歯科医・筒井桃（加藤ローサ）との都合の良い“名前のない関係”を楽しみながらも、桃の親友で3児の母・堀田響子（大沢あかね）にも興味を示し、欲望のままに2人の間を揺れ動く。 大人たちが強烈に求め合い、嫉妬、打算、欲望…心の汚点をさらけ出しながらも不器用にみっともなく生きる禁断の恋愛群像劇を繰り広げる。 一方、仲むつまじく歩く2人の姿を目撃してしまった鯖崎は、胸の内を押し殺すような表情を浮かべながらも、響子へのアプローチを続ける。 響子は、子どもたちによって散らかり放題となった部屋を前に呆然とする。

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そこへ、手伝うことを口実に鯖崎が駆けつけてアプローチするも、いつものようにかわされる。 しかしその直後、響子の長女・未来（永瀬ゆずな）が行方不明になり、慌ただしい事態に。 その後、鯖崎は、ひとり工房へ。 そこで、桃の姉・筒井陽（伊藤歩）から届いた、桃と石羽の関係を知らせるメールをきっかけに、鯖崎の本心が明らかになった。