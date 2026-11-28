7人組グループ・Travis Japanの松田元太が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『はだかんぼうたち』（毎週土曜 後11：00）のスピンオフドラマ『はだかんぼうたち Another Sto…

『はだかんぼうたち』より（C）テレビ朝日 7人組グループ・Travis Japanの松田元太が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『はだかんぼうたち』（毎週土曜 後11：00）のスピンオフドラマ『はだかんぼうたち Another Story』（TELASA）前編が、12月6日深夜3時25分放送の『テラサってる？

』（関東ローカル）で放送される。 『はだかんぼうたち』は、直木賞作家・江國香織氏の恋愛長編小説『はだかんぼうたち』を映像化。 興味を持った女性には、恋人や配偶者がいるかどうか関係なく、無邪気に近づいていく鯖崎涼（松田）を中心にした、美しくも危険な大人の三角関係を描く。 鯖崎は10歳年上の歯科医・筒井桃（加藤ローサ）との都合の良い“名前のない関係”を楽しみながらも、桃の親友で3児の母・堀田響子（大沢あかね）にも興味を示し、欲望のままに2人の間を揺れ動く。

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大人たちが強烈に求め合い、嫉妬、打算、欲望…心の汚点をさらけ出しながらも不器用にみっともなく生きる禁断の恋愛群像劇を繰り広げる。