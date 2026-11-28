韓国の俳優パク・ボゴムが海辺の村で理容室を営む韓国バラエティー『ボゴムマジカル2』（全10話）が、きょう29日午後10時からU-NEXTで日本初・本国同時に独占配信される。（毎週日曜に最新話を更新／…

韓国の俳優パク・ボゴムが海辺の村で理容室を営む韓国バラエティー『ボゴムマジカル2』（全10話）が、きょう29日午後10時からU-NEXTで日本初・本国同時に独占配信される。 （毎週日曜に最新話を更新／各税込み440円） 同番組は、パク・ボゴムが親友のイ・サンイとともに、小さな海辺の村で「髪」と「心」を整える特別な理容室を運営するバラエティー。

冬の茂朱（ムジュ）を舞台にしたシーズン1に続き、シーズン2では、青い海と夏の空気に包まれた統営（トンヨン）を舞台に、パク・ボゴムが理容室の2号店をオープン。 新たな仲間や豪華ゲストとともに店を盛り上げる。 パク・ボゴムは、軍服務中に取得した理容師資格を生かし、前シーズンで理容師としての腕前を披露。 今シーズンは新たに美容師の国家資格も取得し、パーマの施術にも挑戦する。

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一方、前シーズンから続投するイ・サンイも技術を磨き、営業申告まで完了。