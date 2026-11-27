俳優のナムグン・ミン、ジュノ（2PM）、が出演する韓国ドラマ『キム課長とソ理事～Bravo! Your Life～』（全20話）が、あす28日より韓流チャンネル「KNTV」で放送される。（毎週土曜 …

俳優のナムグン・ミン、ジュノ（2PM）、が出演する韓国ドラマ『キム課長とソ理事～Bravo! Your Life～』（全20話）が、あす28日より韓流チャンネル「KNTV」で放送される。 （毎週土曜 前4：00～ ※2話連続） 同作は、「KBS演技大賞」5冠に輝く快挙を成し遂げた話題作。

恋も仕事も真っ直ぐな正義の最強タッグが贈るオフィスラブコメディで、ハチャメチャでコミカルな演技をするナムグン・ミンに対し、ジュノは初の悪役に挑戦。 ■あらすじ 地方都市でヤクザ経営のナイトクラブで資金や税務管理をまかされていたキム・ソンニョン（ナムグン・ミン）。 お金に関する天賦の才能の持ち主で、その資金管理で凄腕を発揮しながら、少しずつピンハネして横領。 夢みるデンマーク移住のための資金を貯めていた。

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一方、大手企業TQグループでは、自殺未遂で意識不明となった経理課長が横領していたという騒動が起こっていた。 しかし部下のユン・ハギョン（ナム・サンミ）は横領に疑問を抱く。 そんななか、TQグループ会長は、事態の収拾を相談していた検事のソ・ユル（ジュノ／2PM）を理事としてヘッドハンティングする。 ピンハネがバレたソンニョンは、TQグループ経理課長の中途採用募集を知ると、大企業ならもっとお金がピンハネできると応募。