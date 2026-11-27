4人組バンド「SEKAI NO OWARI」初の店頭くじ「mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI くじ」が、11月28日より全国のローソン、HMV店舗で順…

※写真クリックで拡大表示します4人組バンド「SEKAI NO OWARI」初の店頭くじ「mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI くじ」が、11月28日より全国のローソン、HMV店舗で順次発売される。

くじのために描き下ろされたメンバーキャラクターとスイーツを組み合わせた限定デザインが登場。 さらに、ライブへの招待やメンバー直筆サイン入りグッズが当たる特別企画も用意されている。 今回のくじは、2025年12月に東京・原宿で開催された「mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI」の世界観を取り入れたもの。 メンバーキャラクターとスイーツが融合した、物語性のある描き下ろしイラストを使用している。

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景品はA賞からE賞、LAST賞まで全6種類。 A賞は、カフェのバリスタをイメージしたキャラクターをデザインした「バリスタタンブラー」（全4種）。 B賞にはショートケーキやチョコレートケーキを思わせる立体的な「ケーキ型ポーチ」（全4種）が登場する。 このほか、C賞「エコバッグ」（全4種）、D賞「マルチケース」（全5種）、E賞「クリアキーホルダー」（全12種）をラインアップ。