俳優チャン・ヒョクが主演する韓国時代劇『客主』（全52話）が、あす30日からBS日テレで放送される。（月～金 後1：00～2：02）

原作は、韓国の小説家キム・ジュヨンによる歴史小説。1983年にドラマ化された作品のリメイクとしても話題を集めた。 商人を目指す男たちの熱い友情を軸に、父の無念を晴らすため、朝鮮屈指の巨商へと成長していく主人公の歩みを描く。

チャン・ヒョクが演じるのは、千家客主の主チョン・オスの息子、チョン・ボンサム。 父とともに行商の旅に出るが、アヘン密売の濡れ衣を着せられた父は命を落とし、ボンサムは天涯孤独の身となる。 行商人になるための育成機関で学んだ後、父の命の恩人であるチョ・ソンジュンのもとで働き始める。 そんなボンサムの前に現れるのが、身売りされた女性チョ・ソリン。

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生き別れた姉を捜すボンサムとソリンは心を通わせるが、ソリンは朝鮮一の巨商シン・ソクチュに嫁ぐことになっていた。 その後、山賊に襲われたボンサムは、男装した行商人ケトンに助けられる。 ボンサムを運命の人だと思い込むケトンは、彼がソリンに想いを寄せていると知り、ソリンに敵意を向けていく。3人の想いが交錯する中、愛の行方にも注目が集まる。 チャン・ヒョク、ハン・チェア、キム・ミンジョン、ユ・オソン千家（チョンガ）客主（問屋機能を持つ商団）の主チョン・オスは、息子のボンサムらとともに、行商の旅に出るが、アヘン密売の濡れ衣を着せられ命を落としてしまう。