俳優のペク・ソンヒョンが出演する韓国ドラマ『二度目のトキメキ』（ノーカット日本語字幕版／全123話）が、あす25日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（月～金 深3：30～※2話…

俳優のペク・ソンヒョンが出演する韓国ドラマ『二度目のトキメキ』（ノーカット日本語字幕版／全123話）が、あす25日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。 （月～金 深3：30～※2話連続放送）二度目の恋は、茨の道だった…子連れのシングルマザーと財閥三世が織りなす、現代版『ロミオとジュリエット』のような身分違いの恋。

逆境を乗り越えて愛を育む姿に、勇気と感動をもらえる物語。 早くに最愛の夫を亡くし、シングルマザーとなってしまったイ・ヨンイ（ペ・ヌリ）。 幼い娘、ミリネ（ユン・チェナ）のために昼間は義祖母が営む伝統コムタン屋で働き、夜はコンビニでアルバイトに励んでいる。 何かと嫁いびりをしてくる義母のオ・ウンスク（パク・スンチョン）や、どうしようもない義弟のキム・ドシク（チョン・スハン）に振り回されながらも、忙しない日々を懸命に過ごしていた。

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一方、財閥三世だが複雑な家庭環境で育ったチャン・ギョンジュン（ペク・ソンヒョン）。 アメリカ留学から戻ってきたギョンジュンは、ある時、商店街のトイレでいきなりヨンイに水をかけられてしまう。 ドシクに水をかけるつもりだったヨンイは、必死になって謝るのだが…。