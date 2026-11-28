俳優の堺雅人が主演を務める映画『VIVANT』（12月4日全国公開）の最新映像が27日、公式Xおよび東宝、TBSの公式YouTubeチャンネルで公開された。本編シーンを含む映像には、乃木憂助（堺）を…

俳優の堺雅人が主演を務める映画『VIVANT』（12月4日全国公開）の最新映像が27日、公式Xおよび東宝、TBSの公式YouTubeチャンネルで公開された。 本編シーンを含む映像には、乃木憂助（堺）をはじめとするおなじみの登場人物たちが登場。

第2シーズン最終話で意味深な動きを見せた柚木薫（二階堂ふみ）の姿にも注目が集まっている。 今回公開されたのは、「『VIVANT』TV SPOT -THE ADVENTURE-」と題した最新スポット映像。 公式Xでは「世界中に散らばった謎を解け。 」というメッセージとともに、新たな映像が解禁された。

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映像は、主人公の乃木と野崎（阿部寛）がハヤトの部屋にいるシーンからスタート。 部屋には核融合研究者エリシャ・ママドフ（Manaf Dadasov）の写真が映し出され、乃木がエリシャから告げられた「とてつもない冒険が始まる」という言葉を口にする。 さらに「世界中に散らばった謎を解け」というテロップとともに、野崎、ノコル（二宮和也）、黒須（松坂桃李）、新庄（竜星涼）、ドラム（富栄ドラム）、チョッキー（オーム・タナパック）ら、乃木を取り巻く人物たちがさまざまな場所を調査する姿が次々と映し出される。 乃木の「隠された謎が分かりました！