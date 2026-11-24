個人ゲーム開発者のTemmie Chang氏は11月23日、『Of The World』を公開した。ゲーム投稿サイトitch.ioにて無料で配信されている。

『Of The World』は、アクションアドベンチャーゲームだ。 大ヒットRPG『UNDERTALE』のリードアーティストおよびキャラクターデザイナーとして知られるTemmie Chang氏が開発を手がけている。

また、同氏が個人制作してきた過去作『Escaped Chasm』および『Dweller’s Empty Path』と世界観を共有するシリーズ3作目にあたる。 主人公は前作『Dweller’s Empty Path』に引き続き兎耳のような触角が生えた少女ヨキ。 あるとき夢の中に現れた謎の悪魔ゼラから「世界を滅ぼしかねない危機が迫っている」と警告を受けたヨキは、やがて奇妙な頭痛に襲われるようになり、「wolf beast-type」と遭遇する。 それを機に周囲の仲間たちと関わりながら、各地を探索し脅威に立ち向かっていくのだ。

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なお、過去2作はいずれも「RPGツクールMV」で制作された探索および会話主体のアドベンチャーゲームだったが、本作ではゲームボーイ向け開発ツール「GB Studio」を採用し、本格的なアクション要素が導入されている。 本作ではフィールドを歩き回り、森や村、屋敷などを探索。 前作にも登場した同居人の魔女ClaireやAimottle、Princeらおなじみのキャラクターたちとの交流やサイドクエストに加え、第1作『Escaped Chasm』の主人公「Lonely Girl」にまつわる要素も描かれる。

また、ゲームボーイカラー風のドット絵や、イベント時のドット絵カットシーンが特徴となっている。 探索や会話だけでなく、リアルタイム戦闘が展開される点も本作の特徴だ。 フィールド上の敵との戦闘をはじめ、ボス戦も用意されている。 また複数のミニゲームや、ヨキの力を使ってbeast-typeを動物の姿へ戻すギミック、隠し通路の探索やアイテム収集といったやり込み要素も盛り込まれている。

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本作は、ゲームボーイカラー風のドット絵に手描き2Dアニメーションを織り交ぜたビジュアル表現と、アクションやミニゲームなどを盛り込んだ豊富なボリュームが持ち味だ。 過去作と地続きのシナリオや個性豊かなキャラクターたちの掛け合い、シリーズゆかりのメロディを活かしたサウンド面も高く評価されている。

『Of The World』のゲーム・アート・ストーリーを手がけたTemmie Chang氏は、大ヒットRPG『UNDERTALE』だけでなく、続編『DELTARUNE』のメインアーティスト・ドット絵アニメーション担当として開発に参加している個人ゲーム開発者。 ほかにも『シャンティ：ハーフ・ジーニー ヒーロー』『シャンティと7人のセイレーン』『Indivisible』など数々の作品に携わっている。 そしてクレジットには、『UNDERTALE』『DELTARUNE』の作者であるToby Fox氏と、日本の作曲家かめりあ氏の名前もトレイラー楽曲の作者として記載。

Toby Fox氏は過去2作に、かめりあ氏は『Dweller’s Empty Path』の楽曲制作に携わっていた。 また本作のゲーム内BGMを担当するのは、チップチューンアーティストのJohn “Joy” Tay氏とEasynam氏。 Easynam氏は『UNDERTALE』の開発にも参加している人物であるほか、John “Joy” Tay氏はToby Fox氏から本作への参加を直接依頼されたことも明かしている。