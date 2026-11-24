プレスリリース 『THE FINALS』のグローバルeスポーツ大会「The Grand Major 2026」が11月27日に開幕！

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、同社の連結子会社であるEmbark Studios AB（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、CEO：Patrick Soderlund／パトリック・ソダーランド）が配信するチームシューター『THE FINALS』において、2026年11月27日（金）より、同タイトルのグローバルeスポーツ大会「The Grand Major 2026」を開催いたします。

「The Grand Major 2026」（以下、TGM26）は、『THE FINALS』のeスポーツ公式大会です。 APAC（アジア太平洋地域）、AMERICAS（北米・南米地域）、EMEA（ヨーロッパ・中東・アフリカ地域）の3地域で開催されたオンラインシリーズの締めくくりとなる本大会は、11月27日（金）から11月29日（日）まで、スウェーデンのストックホルムで開催される世界最大級のゲーミングフェス「DreamHack Stockholm」内で行われます。 THE FINALS 2022-2026 Embark Studios AB.

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THE FINALS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. Embark Studios（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、代表取締役：PatrickSoderlund／パトリック・ソダーランド、以下Embark）は、2018年に設立された、ストックホルムを拠点とするゲーム開発会社で、深い探究心とアンダードッグ精神のもと、ゲーム開発の常識に挑戦しています。

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現在、300名以上のゲームクリエイターを擁し、新たなテクノロジーとアイデアを追求によって、ジャンルを超越した驚くべきゲーム体験を提供いたします。 Embarkは2023年に最初のタイトル『THE FINALS』をリリースし、2025年10月には新タイトル『ARC Raiders』をリリースしました。1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。

現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。