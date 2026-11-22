フジテレビの新番組『THE スリル』は、失敗すると即脱落するミッションゲームで物語が進む全く新しいバラエティーです。劇団ひとりが主人公の省吾を演じ、豪華キャストが集結します。

フジテレビ の番組『 THE スリル 』が12月30日に放送されます。出演者には芸人、脚本家、映画監督として多方面で活躍する 劇団ひとり が名を連ねています。番組はスリリングな映画の物語が進行する中、緊張感が最高潮に達した絶体絶命のシーンでミッションゲームが始まる、新しいスタイルのバラエティー番組です。

ミッションに失敗した出演者は即脱落となります。ミッションをクリアした者だけが生き残り、次のシーンへと進むことができます。そのため物語の展開や結末は、キャストの実際のアクション次第で変わっていく仕組みになっています。

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ミッションゲームで物語が変化する仕組みとは

『THE スリル』の最大の特徴は、物語の結末が固定されていない点にあります。番組内では映画のようなストーリーが進みますが、キャストが挑むミッションの結果によって、次に進める出演者と脱落する出演者が決まります。視聴者は、物語が途切れない緊張感の中で展開を追う形になります。

制作にあたっては、バラエティー制作チームとドラマ制作チームが一体となって取り組みました。両チームのノウハウを組み合わせることで、番組はバラエティーとドラマの両方の要素を持つ構成になっています。さらに最新のAI技術も取り入れられており、映像面でも従来とは異なるスケールを目指しています。

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番組では、見応えのあるアクションやカーチェイス、大迫力の爆破シーンなどが描かれるとされています。制作側は、これまでに見たことのないスケールの映像コンテンツになっていると説明しています。ミッションゲームと映像表現が組み合わさることで、出演者の動きがそのまま物語の行方を左右する点が、この番組の見どころといえます。

劇団ひとりが演じる省吾の物語と設定

主人公の省吾を演じるのは劇団ひとりです。省吾は非公然の特殊部隊「トクゼロ」で怪物と恐れられた男という設定です。部隊を追われた現在は、便利屋「ともしび」の店長として娘のまなみを育てています。

物語は、まなみが12歳の誕生日を迎えた夜に大きく動きます。武装集団によって、まなみが突如誘拐されてしまうのです。省吾は元相棒の力を借りて、便利屋の従業員たちと共に敵のアジトへ潜入します。迫りくる敵の追跡をかわしながら、数々のミッションに挑み、愛する娘の救出を目指す展開が描かれます。

省吾の元相棒を演じるのは笠松将です。笠松将は、Disney+の「スター」で配信されたドラマ『ガンニバル』シリーズ（2022年、2025年）でも強い存在感を示した俳優です。国内外で活躍する実力派として知られており、今作でも物語の鍵を握る存在として描かれます。

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藤原丈一郎ら豪華キャストが集結

便利屋「ともしび」の従業員役には、なにわ男子の藤原丈一郎が決定しています。藤原丈一郎は持ち前の高い身体能力を生かし、ミッション成功の鍵を握る活躍を見せるかが注目されています。アクションシーンの多い本作において、身体を使った演技がどのように映るかも関心を集めるポイントです。

同じく従業員役として、岡部大（ハナコ）、おばたのお兄さん、酒井貴士（ザ・マミィ）、サーヤ（ラランド）、ニシダ（ラランド）が出演します。さらに敵役としてロングサイズ伊藤（や団）が登場します。いずれも確かな演技力と個性を持つメンバーで、番組の緊張感を支える顔ぶれとなっています。

このように、主演の劇団ひとりを中心に、俳優、お笑い芸人、アイドルグループのメンバーが一つの作品に集まる構成です。ジャンルを越えたキャストが、ミッションゲームという新しい形式の中でどのような化学反応を起こすのかが、放送に向けての最大の注目点といえます。