『Tomo: Endless Blue』 - 完全にプレイヤーごとに生成されるRPGの世界

地形だけでなく、村の建築様式、文化、NPC、クエスト、物語までもがプロシージャル生成されるRPG。仲間「Tomo」を捕獲・育成し、農業や建築など多様なタスクを任せられる。開発は大手タイトル経験者が集うOnibiスタジオ。

多くの プロシージャル生成 ゲーム は地形生成に留まりますが、『 Tomo: Endless Blue 』では RPG そのものがプレイヤーごとに生成されます。 独自の建築様式と住民を持つ村、信仰や価値観が異なる文化、個性と会話を備えたNPC、その世界の状況から自然発生するクエスト、そしてプレイヤーの旅路に応じて変化しながらも共通の結末へと導く物語構造が実装されています。

この革新的なアプローチにより、同じゲームをプレイしているにもかかわらず、誰一人として同じ体験をすることはありません。 各プレイヤーの冒険は完全にユニークであり、探索するたびに新しい発見と驚きが待っています。 『Tomo: Endless Blue』の中心となるのが、仲間「Tomo」の存在です。 Tomoはゲームのあらゆる場面でプレイヤーを支える知的な生き物で、プレイヤーはその行動パターンを観察し、地形を利用したりエサや罠を仕掛けたり戦闘を仕掛けたりして捕獲します。

Tomoは群れで行動し、プレイヤーの動きに反応し、危険を察知すると逃げ出すなど、非常に高度なAIを備えています。 捕獲後は育成が可能で、専用チャレンジを通じて分岐型スキルツリーが解放されます。 戦闘のみならず、農業や建築、資源収集、地形改変、クラフト自動化、さらには機械の動力供給まで、Tomoは多様な役割をこなします。 これにより、プレイヤーは自分だけの仲間を育て、島での生活を豊かにすることができます。

開発元のOnibiはサンフランシスコ、ロンドン、ボルドーを拠点とするインディースタジオで、フランスの姉妹スタジオMujinaと提携しています。 そのチームには『World of Warcraft』『Baldur's Gate 3』『Grand Theft Auto V』『Fortnite』『League of Legends』『Fall Guys』『Assassin's Creed』『Warhammer 40,000』『Dofus』『FIFA 23』『Asphalt 9: Legends』といった大作に携わった開発者やアーティストが参加しており、その経験を活かして本作の壮大なビジョンを実現しています。

スタジオの代表は「最初のトレーラーでは感情を描き、今回のトレーラーでは世界そのものをお見せしています。 子どもの頃に想像の中で広がっていたあの感覚を、現実のゲームとして作りたかった。 島々、村、クリーチャー、物語が広がる海。 すべての島には独自の歴史、信仰、緊張関係、秘密があります。

それこそが私たちがずっと作りたかったゲームです」と語っています。 Onibiの詳細は公式サイトonibi.ggでご覧いただけます





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Tomo: Endless Blue プロシージャル生成 RPG インディーゲーム Onibi

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