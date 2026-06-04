『The Guild - Europa 1410』の早期アクセス版が7月16日にSteamで発売

中世ヨーロッパを舞台にした都市経営シミュレーション『The Guild - Europa 1410』の早期アクセス版が7月16日にSteamで発売される予定だ。Steam Next Festの期間中には無料体験版が配信される予定だ。 本作は人気シミュレーションシリーズ『The Guild』シリーズの最新作で、中世ヨーロッパを舞台にプレイヤーは小さな事業を営む新興一族の長となり、やがて一族の繁栄を築き上げる都市経営シミュレーションとなっている。

中世ヨーロッパ を舞台にした 都市経営シミュレーション 『 The Guild - Europa 1410 』の 早期アクセス版 が7月16日に Steam で発売される予定だ。 Steam Next Festの期間中には無料体験版が配信される予定だ。

本作は人気シミュレーションシリーズ『The Guild』シリーズの最新作で、中世ヨーロッパを舞台にプレイヤーは小さな事業を営む新興一族の長となり、やがて一族の繁栄を築き上げる都市経営シミュレーションとなっている。 プレイヤーが選択できる職業は11種類用意されており、鍛冶屋や錬金術師といった職人・商業系や、説教屋、宿屋の主人といった公共・サービス系の職業のほか、泥棒や強盗といった裏社会の仕事や、街の秩序を守る衛兵などが選択でき、それぞれに専用の建物やアップグレード、固有の室内シーンが用意されているという。

真面目に職人として製品を作って市場を動かすのも道の一つだが、ライバルの荷馬車を襲撃したり、身代金目的の誘拐、スリを働いたりといった非合法な手段で富を得ることも可能。 逆に衛兵として街の犯罪者を取り締まって市民の信頼を勝ち取るルートもあるといい、一族が繁栄を勝ち取る道筋は多彩に用意されているようだ。 また、お金だけでなく「権力」が都市の支配に重要な役割を果たす。 本作には一般市民から帝国諸侯まで、8段階の社会的地位が存在。

政治的な駆け引きを通じて都市の重要な役職を手に入れることで、ライバルに差をつけることができる。 権力を得るための様々な「陰謀」も用意されており、人気取りや裏工作、役人を賄賂や脅迫で従わせるなどの手段が存在するという。 一方で、犯罪行為には証拠が残り、裁判所で不利な証拠として利用される可能性もあるので注意が必要だ。 このほか、早期アクセス期間中に最大12人で楽しめるマルチプレイヤーモードの実装を予定している。

フレンドと協力してビジネスを拡大することもできれば、ライバルとして裁判に引きずり出したり、お互いの家を襲撃したり、決闘を申し込んだりと、予測不能な中世ならではの政治・経済バトルが楽しめるという





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