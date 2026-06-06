『Saturday Junction』が夏のオープンキャンパス特別企画で初の公開生放送

FM大阪、α-STATION、Kiss FM KOBEの京阪神FM3局が共同制作する番組『Saturday Junction』が2026年8月1日に龍谷大学 瀬田キャンパスで夏のオープンキャンパス特別企画『Saturday Junction Special Live Show in 龍谷大学 瀬田キャンパス』を開催します。

2026年6月6日 12時00分 FM大阪 、α-STATION、Kiss FM KOBEの京阪神FM3局が共同制作する番組『 Saturday Junction 』は、2026年8月1日（土）、 龍谷大学 瀬田キャンパスにて、夏の オープンキャンパス 特別企画 『 Saturday Junction Special Live Show in 龍谷大学 瀬田キャンパス』 を開催します。

『Saturday Junction』は、コロナ禍のなか、京阪神エリアのFM3局がラジオを通じて関西の街と人をつなぐことを目指してスタートした生放送番組。2021年4月の放送開始以来、京都・大阪・神戸の3局が週替わりで制作を担当し、各地の話題や週末を楽しむための情報を届けてきました。 今回、龍谷大学 瀬田キャンパスで、番組初の公開生放送を実施することが決定しました。 ゲストには、俳優の井上想良と中尾暢樹が登場。

ドラマ、映画、舞台と幅広い分野で活躍し、さらには恋愛リアリティーショー「オオカミ」シリーズへの出演でも話題を集めた2人を迎え、俳優としての活動や高校生に向けたメッセージなどをお届けします。 また、イベント内では、2027年4月に龍谷大学 瀬田キャンパスに開設予定の「情報学部」についても紹介します。 AI、データサイエンス、情報メディアなど、これからの社会で求められる情報分野の学びを、龍谷大学の先生方とのトークを交えながら分かりやすく伝えます





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