TBS系情報番組『THE TIME，』（月～金 前5：20）が23日に生放送され、この日解禁となった同局系『SASUKE2026～第44回大会～』（12月23日～24日 両日午後6：00）について特…

※写真クリックで拡大表示しますTBS系情報番組『THE TIME，』（月～金 前5：20）が23日に生放送され、この日解禁となった同局系『SASUKE2026～第44回大会～』（12月23日～24日 両日午後6：00）について特集。1stステージの“新エリア”を初公開した。

リニューアルした1stステージは、「フィッシュボーン」と「ドラゴングライダー」がグレードアップ。 不安定な足場で回転するポールを避ける「フィッシュボーン」は、ポールがこれまでの38本から55本に増加。 トランポリンの跳躍からバーをつかみ、レールを滑走する「ドラゴングライダー」には、最後に回転するホイールが追加された。

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前回大会、コンディション不良により無念の欠場となり、2年ぶりの出場となるSnow Man・岩本照は「僕に関しては、新エリアの前に（1stステージ最初の関門のプリズム）シーソーやったことないので…」と前置きし「この時の流れと、SASUKEの進化の流れ、ちょっと早いかなって（笑）」と率直な感想を吐露。 さらに「（1stステージの最後の関門の）『そり立つ壁』、木の奥に入っていっちゃうんじゃないかってくらい、エリアが伸びている感覚なので…。 常連組でも『これどうなってるんだよ』って話をしてました」と、その進化に驚いていた。