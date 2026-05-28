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『Soulbound』がブラウザ＆Discordで基本プレイ無料配信中、新要素満載の続編的タイトル

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『Soulbound』がブラウザ＆Discordで基本プレイ無料配信中、新要素満載の続編的タイトル
Soulboundブラウザゲーム無料プレイ
📆5/28/2026 3:44 PM
📰gamespark
26 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 63%

ブラウザ版とDiscord版で基本プレイ無料の『Soulbound』は、新戦闘システム、アビリティ、レリック、プレイヤーハウジング、新メインストーリーなどの要素を追加した『Soulbound 2』に近い新作。

Soulbound 』は現在、ブラウザ版とDiscord版が基本プレイ無料で展開中だ。 公式FAQによれば、本作は「新作であり、どちらかといえば『 Soulbound 2』に近い」と説明されている。

同じゲームエンジンを採用しながらも、新たな戦闘システム、アビリティ、レリックといった要素が追加され、プレイヤーのハウジング機能や完全新規のメインストーリー、クエストライン、その他の新機能も盛り込まれている。 戦闘面では、前作から大幅に刷新されたターン制バトルが特徴で、各キャラクターが持つアビリティを戦略的に組み合わせることで、より深い戦術性が楽しめる。 新たに導入されたレリックシステムでは、装備によって特殊効果を発動させることができ、プレイスタイルに応じたカスタマイズが可能だ。

また、プレイヤーハウジングでは自宅を自由にデコレーションでき、他プレイヤーとの交流の場としても活用できる。 ストーリーは完全新規で、前作の世界観を引き継ぎつつも、新たな敵対勢力や謎が登場する。 クエストはメインだけでなくサイドクエストも多数用意され、報酬としてレアアイテムやハウジング用の家具などが入手できる。 さらに、Discord版ではチャット機能やボイスチャットとの連携が強化されており、友人と一緒にプレイしやすい設計となっている。 本作は無料で遊べるため、気軽に新たな冒険を始めてみてはいかがだろうか

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Soulbound ブラウザゲーム 無料プレイ 新作 RPG

 

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