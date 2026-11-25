弱体化、強化を含めた多くの改修、変更が行われているといい、全く新しいカードも追加されています。

カードの修正：「所持金20（10）ごとに1ダメージを与える。 」→「2（3）ダメージを与える。 所持金25ごとに追加で1回攻撃する。 」を追加しました。

レア - スキル - コスト1 - 「手札にあるすべての悲しみを使い果たす。 使い果たしたカード1枚につきカードを1枚引く。 使い果たす。 （使い果たすを失う。

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）」カード：「手札にあるすべての悲しみカードを使い果たす。 使い果たしたカード１枚につき、4（6）のストレッチを得る。 」→「8（11）のブロックを得る。 手札にあるランダムな悲しみカード１枚をこのカードのコピーに変える。

」カード：コモン - 攻撃 - コスト1 - 「9ダメージを与える。 矢を持っている場合、捨て札から射撃できるカードを1枚手札に加える。 」 → コモン - 攻撃 - コスト2 - 「13ダメージを与える。 照準を6得る。

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」カード：レア - スキル - コスト0 - 「射撃するカードをすべて使い切り、ザ・ショットを作成する。 使い切る。 」 → レア - スキル - コスト1 - 「手札からカード1枚を選び、ザ・ショットに変換する。 」カードのリワーク：トークン - 攻撃 - コスト 1 - 「蛍光によって疲弊したカード１枚につき、矢を放ち10（13）ダメージを与える。

」 → トークン - 攻撃 - コスト 0 - 「矢を放ち20（25）ダメージを与える。 疲弊する。 」カード：アンコモン - パワー - コスト2 - 「自分のターンの終わりに、気のメロディを持っている場合、次にプレイするカードのエネルギーコストは0になります。 」 → アンコモン - パワー - コスト1 - 「気のメロディを獲得するたび、手札のランダムなカード1枚をアップグレードします。 」