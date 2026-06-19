『Slay the Spire 2』で発覚した相関乱数バグとその影響

最新作『Slay the Spire 2』で、乱数生成器同士が相互に情報を共有するCRNGが存在し、レリック取得やオーブ攻撃に偏りが生じていたことが明らかに。開発チームは修正作業に入っており、プレイヤーはパッチを待ち望んでいる。

スライスシリーズの最新作『Slay the Spire 2』において、乱数生成の不具合が明らかになった。 調査によると、本作は従来とは異なる乱数生成器を採用しているものの、複数の乱数生成器が相互に情報を漏らし合う「相関乱数生成器（ CRNG ）」が内部に存在し、プレイヤーが ゲーム 内のさまざまなイベントや戦闘の結果を予測できる状態を作り出していた。

具体的には、レリック取得やオーブの攻撃対象などで統計的に偏った結果が頻出し、特定の条件下では95％以上の確率で次の展開を予測できるという驚異的な精度が報告されている。 例えば、地下水路ルートの冒頭戦闘で出現する「ヒキジャクシ」か「屍ナメクジ」の2体のうち、ライトニングオーブが左側の敵を狙う確率は75％に達していた。 このような偏りは「大きなカプセル」や「薬草の湿布」など、レリック取得に関わる他の要素でも確認され、プレイヤーは実際に「アンコモン以上」のレリックが必ず1つは手に入るといった顕著な傾向を目撃した。

さらに、ゲーム内イベント「ガラクタの山」においては、10種類の「忘れ去られた過去のカード」からランダムに1枚が提供されるはずだったが、調査対象のカード「リバウンド」は取得確率が実質ゼロであったことが判明した。 つまり、このカードは本来入手不可能な「幻のカード」として機能しており、マルチプレイモードでのみ例外的に取得できるという特殊な例外が存在した。 開発者への正式な嘆願として、報告者はこのCRNGの問題はバグであり、早期アクセス段階である本作は修正が期待できると主張した。

過去の『Slay the Spire』でも類似の乱数問題は指摘されていたが、今回の発見はその規模と影響範囲が格段に大きく、ゲームバランスやプレイヤー体験に深刻な影響を及ぼす可能性がある。 開発チームは現在、CRNGの根本的な設計を見直す作業に着手しているとされ、今後のアップデートで乱数生成ロジックの分離と独立性の確保が行われる見込みだ。 プレイヤーコミュニティは修正パッチのリリースを待ち望む一方で、既に発覚した偏りを利用した戦略が一部で共有され、競技環境にも影響が波及している。

今後の公式声明やパッチノートがどのようにこの問題に対処するかが注目される。 乱数生成の透明性と公平性は、カードゲーム系ローグライクの根幹を成す要素であるため、開発側の迅速かつ誠実な対応が求められるだろう





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