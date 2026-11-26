弊誌では、「AlphaDefect」の研究に共著者として携わった小宮山純平氏にインタビューをおこなった。

（論文の第一著者）を連れてきて……という風に人が増えました。 全員別々にAIを開発していたのですが、最終的にhmty-CHENの作ったAlphaDefect AIが圧倒的に強かったです。

AlphaDefectのポイントは戦闘と非戦闘を同じAIがシームレスに考えて、しかも訓練が難しい強化学習をきれいな形で成功させたことだと思います。 『Slay the Spire』の難しいところは、今の判断が良いのか悪いのか、その時点ではわからないことです。 たとえば、第1層で取ったカードが第3層のボス戦で活躍することがありますが、逆にそのカードを取ったせいで第1層で負けることもあります。 また、将来どんなカードやレリックが手に入るのかも分かりません。

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良い戦略でも負けることがあり、逆に悪い戦略でも運が良ければ勝てることがあります。 このような不確実性のある長期的な意思決定は、機械学習においても難しい問題です。 将棋やチェスは再現性がありますが、『Slay the Spire』には毎回ランダム性があります。 AIが自分でプレイするので、データ数をいくらでも増やせるのが一番の強みではないでしょうか。