本作の従来の最高難易度として知られる「アセンション10」を攻略する強化学習システム「AlphaDefect」が研究で提案された。

アセンションは、『Slay the Spire 2』においてランをクリアした後に開放される高難度のモードである。 アセンションのレベルは1から10まで存在し、1つクリアするごとに次のレベルのアセンションがキャラクターごとに開放されていく。

レベルが上がるにつれて、得られるゴールドが減少したり、敵の攻撃が激化したりといった条件が累積。 アセンション10では、アセンション1～9の条件に加えて、第3層の最終ボスが2体連戦になるという仕様だ。 さて、本研究が扱う強化学習とは、AIがとるさまざまな行動や結果に対して、その良し悪しを「報酬」と呼ばれる数値として与え、AIに将来的に得られる報酬の合計を最大化するように、行動の選び方を学習させる仕組みである。 今回の研究では、階を1つ進行した際や、各層のボスを撃破した際に、それぞれ決められた報酬が与えられていく。

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なお、第1層のボス撃破によって得られる報酬の量は、ディフェクト・リージェント・ネクロバインダーの3キャラクターが他の5倍に設定されているなど、キャラクターごとの調整などもおこなわれている。 学習のフェーズでは、まず初期の5キャラクターにv0.113.0で実装されたフールを加えた6キャラクターのそれぞれについて、計6つのネットワークを用意。 キャラクターごとに、それぞれ原則1台の学習用GPUと、1～2台のマシンのCPU上で動作する数百個のエンジンを用いて訓練がおこなわれている。