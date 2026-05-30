『RE:Chording』新映像-美空ひばりの名曲「花笠道中」をCuonがアコースティックでリフレッシュ

日本コロムビア社が運営するYouTubeチャンネル『RE:Chording』が、美空ひばり生誕記念日に合わせて特別映像を公開。 今年度第3弾ではアンビエントシューゲイザーを担うCuonが、メリハリあるアコースティック演奏で『花笠道中』をカバー。 昭和の旅情と高速道路の風景を一枚にし、視覚と聴覚で感動を呼び起こす。

日本コロムビア株式会社とコロムビアソングス株式会社が運営するYouTubeチャンネル「RE:Chording（リコーディング）」は、日々時代を超えた名曲をアコースティックギターでカバーし、演奏の雰囲気と背景を同時に収めるというユニークなフォーマットで人気を集めています。 2024年5月29日、本日開催された第3弾の映像では、昭和歌謡界の女王と称される 美空ひばり の生誕記念日を記念し、同遺志に賛同するアーティスト、Machiのソロプロジェクト「 Cuon 」が登場しました。

Cuonはアンビエントシューゲイザーを自らの音楽スタイルに取り入れた新世代のアーティストであり、今回の映像では美空ひばりの代表曲「花笠道中」を独自の解釈で演奏しています。

「花笠道中」は1958年に米山正夫が映画音楽として書き下ろした楽曲で、同曲はその後も国内外で多くカバーされ、台湾でも独自の音楽シーンに取り入れられるなど、国境を越えて愛され続けています。 Cuonはその歴史的標準作品に新たな息吹を吹き込み、アコースティックギターのシンプルさを保ちつつ、マイクで捉えたサウンドとエフェクターを通じた音色を絶妙にブレンドし、観客の胸に深く刺さる無重力的な音像を創り出しています。

この映像は、窓の外を絶え間なく流れ去る高速道路の景色を背景にし、昭和の旅情と現代の移動を象徴する風景を一つのフレームで融合させています。 50年代の名曲の旋律に、後ろで走る高速道路のレーザーのような線が重なり、視覚と聴覚の両面で鮮やかなコントラストを演出。 こうした直感的な映像は、印象深い一瞬を切り取ったワンカットで構成され、観る者に切なくも鮮烈な情景を体感させると同時に、昔と今の音楽と風景が奇跡的に共鳴する瞬間を提供しています。

さらに、Cuonは「現実逃避」をテーマにしながらも、彼自身の舞台背景として日本ならではの高速道路や都市の風景を選び、現代人が抱える移動と孤独のテーマを音楽で具現化しています。 これにより、ビューワーは旅の途中で感じる孤立感や、ゆっくりと流れる汽車音といった昭和の音を新しい視点で再体験し、観るたびに新たな感性を引き出すでしょう。 結局のところ、このリコーディングシリーズは、過去の名曲を再解釈し、現代の音響技術と映像美工を駆使して再度世代を超えて広めることを目的としています。

今回の映像は美空ひばりの名曲に新たな命を吹き込み、Cuonの音楽性と映像美の奇妙な調和を通じて、観る者に深い感動をもたらしました。 視聴はYouTubeで簡単にアクセス可能で、ファンはもちろん、音楽と映像の融合に興味のある観客にもおすすめです





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