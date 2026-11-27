株式会社シンコーミュージック・エンタテイメントニュー・アルバム「Through the Night」をリリース、2027年には本格的に世界進出するHAGANEを大特集!|div class='figure-center' s…

Zilqy去る10月に待望の1stフル・アルバム「Birth of Riot」をリリースしたポスト・ニュー・メロディック・メタル・バンド、Zilqy。 さらに進化した、凶悪にしてキャッチ―でメロディアスなサウンドの魅力を4人のメンバーの個別インタビューで紐解いていく第2特集。

YukiD_Drive、East Of Edenでの活躍で知られるスーパー・ギタリストのYukiが、12月2日に初のソロ・アルバム「Blue Rose」をリリース。 インストゥルメンタル5曲の他、相川七瀬のゲスト参加曲とYuki自身の歌唱曲を収めたこのアルバムが生まれた背景を語る。 Lonsome_Blue声優とロック・ミュージシャンのハイブリッド・バンド、Lonsome_Blueが、新ギタリストにSallyを迎えて2ndアルバム「FOURTH DIMENSION」をリリース。

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メタル色を強めたポップでキャッチ―なサウンドについてメンバーが一堂に会して語る。 BURRN! 2027年1月号臨時増刊 METALLION Vol.85 GIRLS HARD & HEAVY ROCK SPECIALA4判／オールカラー 96頁／定価：1,500円（税込）／12月2日発売