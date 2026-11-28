元刑事とライターが明かす！冤罪が生まれる背景と、実際の事件をめぐる検証

1983年に警察官となり、2004年に警視庁刑事部捜査第一課殺人犯捜査第一係に配属される。 数多くの巨悪犯と対峙し、“伝説の落とし屋”の異名で呼ばれる取調官として活躍。2022年に退官後、自身が携わった事件の捜査に疑問を呈する告発会見を開き、大きな注目を集めた。30代からライターとして活動し、『週刊新潮』の連載「黒い報告書」をはじめ、さまざまな雑誌で犯罪事件や社会問題を中心に取材・執筆。

ノンフィクション作品も多数手がけ、死刑判決を受けた女性の冤罪の可能性を追求した著書は、テレビドラマ化されるなど注目を集めた。 都市伝説――それはもう、誰もが知る「表の話」。 でも、まだ表に出ていない“裏話”があるんです。 そこには、真実に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。

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Mr.都市伝説・関暁夫がこれまで伝えてきたこと、「そんなの信じられない」と思った人も多いでしょう。 でも振り返ってみてください。 その言葉、意外と“嘘じゃない”と思いませんか？ いま、日本は大きな転換点に立っています。