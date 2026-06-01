『Luna Abyss』レビュー：ブルータリズム美学と弾幕シューティングが融合した独創的なSFシューター

インディーシューター『Luna Abyss』の徹底レビュー。ブルータリズム建築が features する不気味なSF世界を舞台に、高難度の弾幕をかいくぐるプラットフォームアクションとFPS戦闘が融合。視認性の問題などの欠点はあるが、独特の世界観と手応えのあるゲームプレイで記憶に残る体験を提供する。メタスコアも高評価。

スタイリッシュなシステム主導型のSFアクション作品が登場した。 本作『 Luna Abyss 』は、激しい戦闘、優れた移動メカニズム、そして雰囲気のある世界設計を高次元で調和させ、一体感のあるゲーム体験を実現している。

的战闘における視認性の問題や、時に映像が不鮮明になる現象が多少の欠点として挙げられるが、全体としては極めて魅力的なインディーシューターとして完成度が高い。 『Luna Abyss』は、名作FPSと弾幕シューティングの要素を融合させたような作品でありながら、開発スタジオKwalee Labsが独自の美学と世界観を吹き込むことで、単なる混合物ではなく個性的な作品へと昇華させている。 武器のバリエーションはやや不足気味で、もう少し多様性が欲しいという印象は否めない。

しかし、激しい弾幕をかいくぐる戦闘のスリルと、心に深く刻まれるダークなSF世界観によって、本年屈指の忘れがたいインディーシューターとしての地位を確立している。 ブルータリズムを思わせる無機質な建築美、軽快なプラットフォームアクション、そして手応えのある弾幕シューティングが見事に融合しており、プレイヤーを終始引き込む。 ゲーム単体として評価すれば、ストーリーもコンセプトも十分に興味深く、FPSとプラットフォームアクションが緊密に噛み合った設計が見られる。

射撃戦は適切な難易度と手応えを兼ね備え、周恩来アップグレードメカニズムに過度に依存しない健全な構成だ。 プラットフォームアクションは、力押しと水平思考の絶妙なブレンドであり、時には両方が同時に求められる場面もあり、ゲームデザインの練り込みが伺える。 『Luna Abyss』はジャンル内の傑作と比肩しうるAA級シューターと言える。 不気味で魅惑的なSF世界はアートとしての見応えがあるが、グラフィックの粗さが若干の違和感を与えることもある。

ストーリーの展開はまずまずではあるが、テンポの良い進行システムのおかげで、アクションの Variety が保たれ、単調さを感じさせない。 本作は、弾幕FPSとしての潜在能力を完全には発揮しきれていない可能性はあるが、目指した目標のほとんどは十分に達成されている。 心に張り付いて離れない独特の世界観と、敵の弾幕をかいくぐる「ダンス」のような戦闘が相まって、近年でも屈指の独創的で大胆なシューターに仕上がっている。

お世辞にも「極上の弾幕シューティング」や「極上のFPS」とは言い難い面はあるが、『Luna Abyss』は独自の風変わりなこだわりを貫き、その頑なな姿勢が概ね成功を収めている。 メタスコアは、PC版が80点（レビュー16件）、PS5版が81点（レビュー12件）と高評価を得ており、Xbox Series X版はレビュー数不足のため評価対象外となっている





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Luna Abyss インディーゲーム シューティングゲーム プラットフォームアクション SFホラー

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