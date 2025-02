『Lies of P: Overture』2025年夏Release！物語の序章が明らかに

株式会社NEOWIZは、ソウルライクアクションRPG『Lies of P』のDLC『Lies of P: Overture』の最新情報を公開いたしました。2025年夏にリリース予定のこの大ボリュームDLCは、『Lies of P』の物語の序章“人形暴走事件「Puppet Frenzy」”を舞台に、プレイヤーが運命的な出来事のきっかけを目撃者として体験できる内容となっています。最新ゲームプレイトレーラーでは、新たな環境、強力なボスとのバトル、そしてミステリアスな水先案内動画が公開され、プレイヤーの興奮をさらに高める内容となっています。

株式会社 NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン))は、 ソウルライクアクションRPG 『Lies of P』において、開発中のダウンロードコンテンツ(以下、 DLC )に関する最新情報を本日公開しました。2025年夏にリリース予定となる『Lies of P: Overture』は、『Lies of P』の物語の序章“ 人形暴走事件 「 Puppet Frenzy 」”の始まりにプレイヤーを引き戻し、『Lies of P』本編での運命的な出来事のきっかけの目撃者になることができる大ボリュームの DLC です。最新 ゲーム プレイトレーラーでは、これまでにプレイヤーが目にしたことのない環境や新しいボスとの高難易度バトル、そしてプレイヤーがゾッとするような秘密を解き明かすミステリアスな水先案内動画となっています。『Lies of P』の終わりは、私たちのチームが“『Lies of P』を好きになってくれたファンのために用意していたものの始まり”に過ぎないと確信していました。私たち『Lies of

P』開発チームがずっと伝えたかった物語を、時間をかけて伝えることができるのは、『Lies of P』を支えてくれている多くの『Lies of P』ファンの皆様が続報を我慢強く待ってくれていたおかげです。『Lies of P』シリーズの次なるお話となるDLC『Lies of P: Overture』は、Xbox、Steamで本日から予約受付中です。『Lies of P』の最新情報はニュースレターでお届けします。これまで、英語でのコミュニケーション中心で展開しておりました『Lies of P』公式Xアカウント「Lies of P(@Liesofp)」からの公認を受け、日本語でのコミュニケーションを展開するXアカウント「Liesofp_jp(@Liesofp_Japan)」の運用を開始いたします。●『Lies of P』について 2023年9月に全世界同時発売となりました『Lies of P』は、優れた戦闘システムをはじめとしたゲーム性と細かな背景や人物描写、音楽性など、ゲームの芸術的価値が認められ、NEOWIZの代表的なIPとして定着いたしました。 PCプラットフォーム「Steam」とコンソールプラットフォーム「PlayStation4·/PlayStation5」、「Xbox One」、「Xbox Series X|S」、そしてAppleの「Mac App Store」でご確認いただけます





