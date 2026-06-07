『Halo: Campaign Evolved』発表 リメイク版キャンペーンを現代風にアップデート

『Halo: Campaign Evolved』は、伝説のFPS『Halo』シリーズのキャンペーンモードをリメイクした作品。オリジナルのストーリーを忠実に再現しながら、グラフィックやゲームプレイを現代向けに調整。新要素として敵車両の乗っ取りや新ミッション「Operation: Meteorite」を追加。クロスプレイ・クロスプログレッション対応。

『 Halo : Campaign Evolved』が7月28日に発売されることが発表された。 対応プラットフォームはPC（Steam/Microsoft Store）、PS5、Xbox Series X|S。

ストアページによると、日本では時差の関係で7月29日の発売となるようだ。 本作はソロプレイおよび最大4人でのオンライン協力プレイに対応し、クロスプレイとクロスプログレッションもサポートされる。 オリジナル版のキャンペーンモードを忠実に再現しつつ、現代風にアレンジしてリメイクされている。 主人公のマスターチーフは、謎のリング状の世界Haloに不時着し、生き残った人類を率いてコヴナント軍に立ち向かう。

AIの相棒コルタナと共にHaloの闇の秘密を暴き、銀河の全生命の滅亡を阻止するために戦う。 リメイクでは敵車両を乗っ取れる新要素が追加され、3つの新規ミッションから成る「Operation: Meteorite」も収録。 マスターチーフとジョンソン軍曹が新たな環境、ゲームプレイ、敵と対する。 また、『Halo』シリーズ全体から9種類の象徴的な武器が追加され、武器庫に加えることができる。

本作は、PC（Steam/Microsoft Store）、PS5、Xbox Series X|S向けにリリースされる





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