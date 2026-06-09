『GUNGRAVE G.O.R.E: BLOOD HEAT』試遊レビュー 撃つ・殴る・弾き返す 派手なアクションと戦略的な切り替えが融合した新体验

本記事では，『GUNGRAVE G.O.R.E: BLOOD HEAT』の試遊体験を中心に，ゲームプレイの特徴と魅力を詳しく解説する。遠距離からの銃撃と近接攻撃のバランス，敵との距離に応じた切り替えの重要性，派手なアクションと緊張感あふれる操作感，そしてリトライのしやすさまでを網羅し，開発者Kim氏のコメントも交えて，日本のファンに向けた開発チームの意気込みを伝える。

実際，遠くから撃ち続けているだけでは敵をさばききれず，近接攻撃だけに頼っても被弾が増える。 敵との距離を見ながら，撃つべきところで撃ち，踏み込むべきところで踏み込む。 その切り替えが少しずつ求められていく。

一方で， 。 少し早い，少し遅いというだけで失敗することもあり，派手な見た目に反して，操作にはほどよい緊張感があった。 筆者も途中で何度かやられ，同じ場面を繰り返すことになったのだが，銃撃や近接攻撃の手触りが気持ちいいので，リトライ自体はそこまで苦にならなかった。 も使える。

通常攻撃で敵をさばき，シールドを回復しながら次の戦闘に備え，ここぞという場面で大技を放つ。 そうした流れが分かってくると，ただ派手に暴れるだけではなく，次の一手を考えながら戦う面白さも見えてくる。 オリジナル版未プレイの筆者には，本作の出来をファンがどう受け止めるのかは分からない。 ただ，今回の試遊で触れた範囲では，銃で撃ちまくる楽しさ，近接攻撃で敵を叩き伏せる派手さ，そしてやられてもまた挑もうと思えるリトライ性は好感触だった。

試遊後にKim氏に話を聞くと，日本の「GUNGRAVE」ファンからも情報を求める声は多く届いており，そうした期待に応えられるように開発を進めているという。 今後も日本のファンに向けて，本作の魅力や新たな情報をしっかり届けていきたいとのことだった。 撃って，殴って，弾き返し，何度かやられながらもまた挑む。

「GUNGRAVE G.O. R.E: BLOOD HEAT」は，派手なアクションの気持ちよさと，ただ押すだけでは勝てない手応えをあわせ持つタイトルになりそうだ





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GUNGRAVE GUNGRAVE G.O.R.E BLOOD HEAT アクションゲーム 試遊レビュー

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