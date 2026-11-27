『GTA6』における強盗では、銃器を使う以外にも、さまざまなアイテムを用いるなど、趣向を凝らした手段が用いられているようだ。

『GTA6』は、Rockstar Gamesが手がける人気オープンワールドクライムアクションゲーム『グランド・セフト・オート』シリーズの最新作だ。 舞台となるのは、米国の架空の州であるレオナイダ州。

過去作『グランド・セフト・オート：バイスシティ』などに登場した都市・バイスシティを擁する州であり、シリーズ最大級の規模と密度を備えている。 主人公となるのは元軍人のジェイソンと、刑務所から出たばかりのルシア。 彼らはある出来事から州全体におよぶ大きな陰謀に巻き込まれていく。 本作ではゲームプレイ中に各所で強盗をおこなうことが可能だ。

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銃を構えて店に入り、脅迫してお金を出させたり、バックヤードまで入って金庫を開けたりすることもできる。 一方で、本作のプレイヤーはそうした“典型的な強盗”とは異なる、トリッキーな手段で盗みをはたらいているようだ。 たとえばObbersGTAが公開した動画では宝石店で「ビールの箱」を使った強盗を遂行。 本作ではビールを箱単位で購入することが出来、所持しているビールは飲むだけでなく、なぜか投擲することも可能。