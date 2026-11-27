フレームレートが低いのは作家性？

『Tenebrae Lux』は、ジェイソンの自宅にあるゲーム機「ジョイシステム」で遊べるミニゲームです。 一人称視点で進むウォーキングシミュレーター風のパズルゲームで、現実にもありそうなスカしたインディーパズルゲームのパロディのような形で作中に入っています。

第1章のメインミッション「風水」では、ジェイソンがカルと一緒にプレイする場面が存在。 『Tenebrae Lux』のオープニングでは「我々は忘却の果てをさまよう。 プロメテウスの如き放浪者にすぎず」と表示され、なにやら重厚な雰囲気です。 ちなみに、本作はJohannes Zuchという架空のクリエイターの作品という設定。

Advertisement

海外メディアは、署名が「Cal Hampton」になっており、カル本人による寄稿という体裁です（もちろん、ロックスター・ゲームスとは関係がないでしょう）。 スライドパズルにアンドゥ（やり直し）機能がない点には、カルも最初は憤慨したようです。 それでも「クリエイターのZuchがそんな手抜きをするはずがない」と考え直し、意図的な芸術的選択だと結論付けます。 モノクロの映像についても、色を使うのは三流のゲームデザイナーだけだと大絶賛。