発売からわずか1週間、PS5とXBOXだけで『あつまれ どうぶつの森』の累計を超えたとの推計が出ました。

Elliott氏のXへの投稿によると、販売本数のうち75.7%がPS5版です。 推計売上は47億ドル（約7,500億円）で、地域ごとの価格差もあり、売上ではPS5版が76.1%を占めています。

また、PS5版の販売のうち33.5%は米国によるものです。 プレイ時間の推計も出ています。 発売から約1週間の時点で、すでに約700万人が50時間以上、約25万人が100時間以上遊んでいるようです。11月19日の発売から27日の投稿時点までで換算すると、100時間以上遊んだユーザーは1日あたり平均11時間以上をプレイに費やしている計算です。 前回の推計では、11月22日時点のアクティブユーザー4,080万人のうち、20時間以上遊んだのは約2割でした。

Advertisement

数日でプレイ時間の水準が大きく上がったことになります。 は、この推計が正確であれば、本作は『あつまれ どうぶつの森』を抜いて歴代13位の販売本数になると報じました。 『サイバーパンク2077』や『ザ・シムズ』に加え、初代『ポケモン』（『赤・緑・青・ピカチュウ』の合計4,744万本）も上回るとしています。 Rockstar Games公式の発表としては、発売前の段階で3,250万本を突破していると告知済み。