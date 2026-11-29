『GTA6』にて主人公のジェイソンが序盤に拠点としていた海辺の家。それとよく似た家が売りに出されていたとして、話題になっている。

一方で、違いも少なくない。 一階に当たる部分に物置小屋がないことや、家から直接海に出られるわけではない点は代表的な違いといえそうだ。 またジェイソンの家は寝室が1つだけで、木造の壁は色褪せている。

それに対し、実在の家は寝室が2つあるコンクリート造で、外観も改装されたきれいな状態だ。 によれば、ゲームの地図データをもとに現実の場所を照らし合わせるファンの地図サイトでは、別の家が有力な候補に挙がっているという。 フロリダ半島のメキシコ湾側にあるシーダーキーの、1940年築の小さな高床式の家だ。 こちらは売りに出されていない。

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いずれにせよ、Rockstar Gamesはジェイソンの家のモデルを明かしていない。 作品に登場した家や、そのモデルになった建物が不動産として売られると、自然と注目を集めるものだ。 米ドラマ「ブレイキング・バッド」で主人公ウォルター・ホワイトの自宅として撮影に使われた、ニューメキシコ州アルバカーキの一軒家がその一例だ。2025年1月には400万ドルで売りに出されたことを『GTA』シリーズにも似た例がある。