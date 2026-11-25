『グランド・セフト・オートVI（GTA6）』の不正に流出したゲームデータを利用して、非公式にPCに移植しようとする動きが報告されている。一部のユーザーについて、その手法があまりにも“AI頼み”すぎるとして注目を集めている。

『GTA6』は、Rockstar Gamesが手掛ける人気オープンワールドクライムアクションゲーム『グランド・セフト・オート』シリーズの最新作だ。 本作の舞台となるのは、米国のフロリダをモチーフとした架空の州であるレオナイダ州。

過去作『グランド・セフト・オート：バイスシティ』などに登場した、マイアミをモデルとする都市バイスシティを擁する州であり、シリーズ最大級の規模と密度を備えている。 主人公となるのは元軍人のジェイソンと、刑務所から出たばかりのルシア。 彼らはある出来事から州全体におよぶ大きな陰謀に巻き込まれていく。 本シリーズの主要作品は『GTA3』以降、コンソール向けに先行して発売され、遅れてPC版が出るという流れが続いている。

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本作も同様に現時点ではPC向けの発売は発表されていないが、非公式にPCに移植しようとする動きもあるようだ。 こうした活動では、リークされた海賊版をリバースエンジニアリングして、移植が試みられているという。 そうした中にはAIエージェントを利用したバイブコーディングに“頼り切り”で、プログラミングなどの知識がほとんどないユーザーもいるとみられている。 XユーザーのChasm氏は11月24日、移植を試みるプロジェクトにおける実際のプロンプトを紹介している。

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なお同氏自身はそうしたプロジェクトには関わっておらず、開発作業のライブ配信などで見かけたプロンプトを収集したという。 If you're wondering how the GTA 6 PC ports are being made I've gathered some of the prompts I've found from watching dev streams. なおTake-TwoのCEO、Strauss Zelnick氏は、『GTA6』の発売目前である11月9日におこなわれた2027年度第2四半期決算説明会でAIを利用した海賊版について言及。

現在は技術的な制約から、本来のゲーム体験を再現することは困難であろうとしつつも、今後はより大きな課題になるとの認識を示し、技術的な防御策および法的対応の強化に全力を注いでいると述べていた。 同氏が懸念していた事態が『GTA6』でさっそく現実のものとなった格好であり、取り締まりも進められているとみられる。