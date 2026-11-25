『グランド・セフト・オートVI（GTA6）』にて、手配度最大の★6状態から逃げ切る方法を発見したユーザーが現れた。

』にて、手配度最大の★6状態から逃げ切る方法を発見したユーザーが現れた。 本作における★6は、本来であれば死ぬか逮捕されるまで継続し続ける仕様。 一方で今回報告されたのは、先日発見されたとある“隠しイベント”を応用して手配度を解消する手法だ。

『GTA6』は、Rockstar Gamesが手がける人気オープンワールドクライムアクションゲーム『グランド・セフト・オート』シリーズの最新作だ。 舞台となるのは、米国の架空の州であるレオナイダ州。 過去作『グランド・セフト・オート：バイスシティ』などに登場した都市・バイスシティを擁する州であり、シリーズ最大級の規模と密度を備えている。 主人公となるのは元軍人のジェイソンと、刑務所から出たばかりのルシア。

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彼らはある出来事から州全体におよぶ大きな陰謀に巻き込まれていく。 本作でも犯罪を通報されたり、警察に目撃されたりすると指名手配される手配度システムが存在。 手配された状態で民間人や警官の殺害や車両破壊などを続けると、手配度が上昇していく。 高手配度ではヘリコプターや装甲車両、戦車まで出動。

逃げ切ることは困難になっていく。 なお追跡を振り切っても周辺地域では警戒が継続される仕様だ。 また本作では新たに「ヒート」システムが導入。 警察は車・服装・外見などの識別情報をもとに主人公を捜索する。

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車を再塗装したり、服装や髪型を変えたりすることで再発見されにくくなるほか、警戒地域から離れて時間を置くことで警戒状態を解消できる。 成功するとスマートフォンにメッセージが届き、LPLタートルヘッド変電所の2号炉に19時から6時までの間に向かうことで、ポータルを出現させることが可能。 ポータルから『グランド・セフト・オート：バイスシティ』の時代のバイスシティへとタイムスリップできる。

同作の登場キャラであるケント・ポールとのちょっとしたイベントも用意されており、クリア後には現代に帰還しつつ主人公「トミー・ベルセッティ」のシャツなどが手に入る、ファンには嬉しい隠し要素となっている。 なお上述した変電所の壁の文字を順番に並べていくと「LIFE IS PASSING ME BY」という文章になる。 これは『グランド・セフト・オート：バイスシティ』PC版における時間の流れを早められるチートコマンドであり、PS2版では◯◯L1□L1□□□L1△◯△というコマンドになっていた。

変電所内の操作盤に書かれた「D」「A」「W」「・」はそれぞれ〇・□・△・L1に対応しているようで、『グランド・セフト・オート：バイスシティ』のチートコマンドが謎解きのカギになっていたようだ。