30fpsの壁を突破するバグ技―ゲームの挙動にも影響

本バグは海外掲示板RedditユーザーMeowwie64氏が報告したものとなっており、これにはXbox Series X|Sに実装されている「クイック レジューム」機能を使用。

最初にXbox側のディスプレイ設定を60Hzに設定し、『GTA6』を起動します。 イントロムービーが始まったらすぐに『GTA6』を中断して、ディスプレイ設定を120Hzに切り替え、別のゲームを起動してスプラッシュ画面を過ぎたところで『GTA6』に戻すと、上限が60fpsに変わるそうです。

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この件についてDigital FoundryがXbox Series Xを中心に検証したところ、前述の条件を満たしたプレイでは、高速道路や密度の低いエリアだと約40fpsまで達することもあり、空を見上げている状態なら50fps、場合によっては60fpsにまで達し、通常のプレイなら30～40fpsの間で収まるといいます。 また、歩行者やオブジェクトが多い都市部などを速く移動している際はフレームレートが（40より）かなり下がる一方、比較的ガランとした高速道路を同等、または速く移動している際は40fpsに近くなるため、ゲーム動作において、高速ドライブに配慮して設計されたであろうエリアに対し、密度の高いエリアの方が苦戦するそうです。