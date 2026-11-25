『グランド・セフト・オートVI（GTA6）』で注目を集めた「不死身のNPC」が実は不死身ではなかったことが話題となっている。

（GTA6）』で注目を集めた「不死身のNPC」が実は不死身ではなかったことが話題となっている。 遠くからスナイパーライフルで狙うとなぜかこちらの存在に気付き、いつの間にか背後に現れ一撃でやられてしまう恐怖のイベントであるが、一定時間逃げ延びれば、通常のNPCに戻るうえに“ご褒美”も用意されている。

『GTA6』は、Rockstar Gamesが手がける人気オープンワールドクライムアクションゲーム『グランド・セフト・オート』シリーズの最新作だ。 対応プラットフォームはPS5/XBOX Series X|S。 本作の舞台となるのは、米国の架空の州であるレオナイダ州。 過去作『グランド・セフト・オート：バイスシティ』などに登場した都市・バイスシティを擁する州であり、シリーズ最大級の規模と密度を備えている。

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主人公となるのは元軍人のジェイソンと、刑務所から出たばかりのルシア。 彼らはある出来事から州全体におよぶ大きな陰謀に巻き込まれていく。 実際に筆者も検証してみたところ、はしごを利用した落下死についてはタイミングが難しそうであった。 狙われてすぐにはしごを降り、NPCを落下させることには成功したのだが、遥か高くから落下したNPCはなんと立ち上がった。

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襲ってくる間は無敵状態のようで、TechWeuの検証ではおそらくすでに一定時間が経過していたものと見られる。 一方で不穏なBGMが流れている時間をなんとかしてやりすごす方法を試行。 今回ははしごを使い、今度は落下死させずに、ただ待ち構えることにした。 すると、はしごで◯秒程度待ちかまえたのちに不穏なBGMが終了。

その後はしごを登りきってみると、NPCは敵対状態のままで襲いかかってきたが、プレイヤーキャラがすぐに殺されてしまうことはなかった。 またNPCにやり返す際、勢い余って高所から落下させてしまったが、今度はしっかりと死体から2000ドルを獲得することができた。 少なくとも不穏なBGMが終了していれば、無敵状態や異常な攻撃力は失われているようだ。 やはり“襲撃をやりすごす”といったフェーズが必要なのかもしれない。