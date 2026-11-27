『グランド・セフト・オートVI（GTA6）』にて、手配度最大の★6状態から逃げ切る方法が複数発見されている。

』にて、手配度最大の★6状態から逃げ切る方法が複数発見されている。 本来であれば死ぬか逮捕されるまで継続し続ける★6。 しかしこれから逃れる方法もいくつかあるようだ。 『GTA6』は、Rockstar Gamesが手がける人気オープンワールドクライムアクションゲーム『グランド・セフト・オート』シリーズの最新作だ。

舞台となるのは、米国の架空の州であるレオナイダ州。 過去作『グランド・セフト・オート：バイスシティ』などに登場した都市・バイスシティを擁する州であり、シリーズ最大級の規模と密度を備えている。 主人公となるのは元軍人のジェイソンと、刑務所から出たばかりのルシア。 彼らはある出来事から州全体におよぶ大きな陰謀に巻き込まれていく。

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本作でも犯罪を通報されたり、警察に目撃されたりすると指名手配される手配度システムが存在。 手配された状態で民間人や警官の殺害や車両破壊などを続けると、手配度が上昇していく。 手配度が高くなれば、ヘリコプターや装甲車両、戦車まで出動。 逃げ切ることは困難になっていく。