デュア・リパ、JENNIE、元ダフト・パンクまで。洋楽ファンも驚く豪華な顔ぶれを徹底解説。

『グランド・セフト・オート』シ リーズにおいて、音楽はそれだけの存在ではありませんでした。 ゲーム内に設けられた架空のラジオ局を通じて、さまざまなジャンルの音楽を紹介し、プレイヤーがそれまで知らなかったアーティストや楽曲と出会うための窓口として機能してきたのです。

』は、その役割を大きく発展させた作品でした。 ヒップホップ、ロック、ポップス、エレクトロニックなど、多彩なジャンルを網羅し、実在するDJやアーティストを起用することで、単なるBGMの寄せ集めではない、ひとつの音楽メディアとしてゲーム内ラジオを成立させていました。 車を運転しながら偶然耳にした楽曲が気になり、アーティストを調べ、アルバムを聴くようになる。 ゲームが新しい音楽を発見する場所となっていたのです。

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』では、1980年代のマイアミを思わせる都市を舞台に、当時のポップス、ロック、ニューウェイヴ、ヒップホップなどを大量に使用し、音楽によって時代の空気を再現していました。 ゲーム内ラジオから流れる楽曲は、単なる懐メロではなく、その時代のファッションや消費文化、ナイトライフを感じさせる重要な演出だったのです。