『Gravity Circuit 2』2027年配信決定、カイとケーブルの2人プレイアブルに

ドット絵アクションゲーム『Gravity Circuit』の続編が正式発表。新たなプレイアブルキャラクターや12以上のステージ、8体のボスが登場。2027年にPC、PS5、Nintendo Switchで配信予定。

インディー ゲーム スタジオのDomesticated Ant Gamesは、大人気ドット絵アクション ゲーム 『Gravity Circuit』の続編となる『 Gravity Circuit 2 』を正式発表した。

対応プラットフォームはPC（Steam/Epic Gamesストア）、Nintendo Switch、PS5で、2027年に配信予定。 ストアページの情報によれば、ゲーム内は日本語表示に対応する見込みだ。 今作は前作から大幅にスケールアップし、プレイアブルキャラクターが追加されることで、ステージの攻略方法が選択したキャラクターによって変化するという新たなシステムを導入。 これにより、プレイヤーは繰り返し遊ぶ価値が高まっている。

『Gravity Circuit 2』の舞台は、知覚を持つロボットたちが暮らす未来世界。 前作での事件を経て街は再建されたが、そこに謎の構造物「アーク」が再び出現。 それをきっかけにハンター軍による侵略が始まり、守護者である主人公カイと、新たな仲間ケーブルが脅威に立ち向かうことになる。 ステージは12種類以上用意され、それぞれに専用のギミックと独自の戦闘スタイルを持つ8体のボスが待ち受ける。

ボスを撃破すると新たな能力を獲得でき、攻略の幅が広がる。 カイは近接攻撃主体で、ハイテンポなコンボアクションとフックショットを駆使したグラップルアクションが特徴。 フックショットは武器としても使用可能だ。 一方、ケーブルは遠距離攻撃に特化し、銃タイプの武器を持つ。

空中で複数回ジャンプできる能力を使い、倒した敵をスクラップ化して弾薬に変換できる独自のシステムを持つ。 前作の要素であるブースターチップやバーストスキルも健在。 ブースターチップは装備で特定能力を強化でき、ステージで市民を救出すると入手可能。 バーストスキルはゲージを溜めて発動する必殺技で、最大4つまで装備可能。

これらの組み合わせで自分好みのプレイスタイルを構築できる。 本作は、2023年にリリースされ高い評価を得た前作の流れを汲みつつ、新キャラクターとシステムでさらに進化したゲームプレイを提供する。 開発陣は「前作のファンも新規プレイヤーも楽しめる内容を目指している」とコメント。2027年の配信に向けて、今後の追加情報が待たれる





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Gravity Circuit 2 アクションゲーム 続編 Nintendo Switch Steam

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