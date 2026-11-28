29日放送の日本テレビ系『Golden SixTONES 2時間SP』（後7：58～後9：54）は、人気番組コラボSPとなる。

『Golden SixTONES 2時間SP』（C）日本テレビ『ザ！ 鉄腕！ DASH!! 』からは、城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、加藤英明氏（静岡大学）が参戦する。

DASHの名物コーナー「グリル厄介」にSixTONESが体を張って挑戦。 体長2メートルの巨大外来魚を捕獲できるか。 さらに、朝の情報番組『シューイチ』から、中山秀征率いるシューイチファミリーがスタジオに勢ぞろい。 総勢12人が入り乱れる『サイズの晩餐』はハチャメチャ大騒動に。

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人気番組との豪華コラボで送る怒涛の２時間となる。 1度では成し遂げることができない超難題に数を打ったらワンチャンできる？ できない？ を予想する推測ゲーム「進撃！ ワンチャン軍師」と、日本在来の生き物を脅かす厄介者を捕獲しておいしくいただく「グリル厄介」がコラボする。