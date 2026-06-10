『Gears of War: E-Day』発表、タイトルに「of War」復活で原点回帰を宣言

新作『Gears of War: E-Day』は、『Gears 5』で失われた副題「of War」を正式タイトルに復活させ、初期シリーズのSFホラー的な military drama の核心に立ち返ることが明らかになった。開発者Searcy氏は、ゼロからの再構築を経て、前日譚と「E-Day」の瞬間を舞台に、崩壊と恐怖を直視する作品になると説明した。

本ニュースは、 ゲーム 開発者であるSearcy氏による新作『Gears of War: E-Day 』に関する説明を中心に構成されている。 氏は、この作品が『Gears 5』で失われた「of War」という副題を正式タイトルに復活させたことを繰り返し強調した。

前作『Gears 5』ではシリーズ名から「of War」が削除され、単に『Gears』と呼称されていたが、スタジオはその判断を現在では方向性の誤りだったと総括している。 タイトルから「戦争」という語を排除した結果、作品が本来有していた军事ドラマとしての核心が曖昧になり、Playersの期待するシリーズのアイデンティティを損なう事態を招いた。 この反省から、新作では正式名称に「of War」を戻すことで、シリーズの原点回帰を明確に意図している。

Searcy氏は本作を「空のハードドライブから全部作った、Gearsの原点に戻る作品」と表現し、既存の資産に縛られることなく、ゼロから世界観とゲームシステムを再構築することを開発方針として掲げた。 その自由度こそが、物語の時系列として前日譚を選択し、作中で重大事件「E-Day」が発生する瞬間を舞台に選んだ理由であると説明した。 本作は、初期の『Gears of War』シリーズが備えていたSFホラー的な空気感--薄暗い廃墟、得体の知れない地下の脅威、逃げ場のない圧迫感--を再前面に押し出す。

明るさや希望よりも、世界の崩壊と未知なる恐怖を直視する、よりダークで.tvoyな作品として位置づけられている。 開発陣は、Playersに再びシリーズの核である「戦争の恐怖」と「サバイバルの絶望感」を体感させることを目指している





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