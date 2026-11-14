『False Hero』開発者が語るフロム式アクションとゼルダ風ダンジョン設計の融合

初代『DARK SOULS』の感覚を再現する『False Hero』。敵の技を奪う独自システムとゼルダシリーズのダンジョンデザインへの影響、そしてリリース後のバランス調整について開発者が明かす。

アクションゲーム『 False Hero 』は、 フロム・ソフトウェア の初期作品である『 DARK SOULS 』をプレイした際に感じる独特の没入感と緊張感をプレイヤーに呼び戻すことを目的としたタイトルです。本作の最大の特徴は、敵が放つ攻撃をプレイヤー側が奪い取り、自分の戦術に取り入れるという独自のメカニクスにあります。本を投げつける学者やレーザー光線を放射する巨大な目玉などの敵が発動する派手な技を習得可能であり、これによりプレイヤーは多様な攻撃パターンを自在に使いこなせるようになります。

戦技システムへの着想とゼルダの影響

この「攻撃奪取」システムのアイデアは、『DARK SOULS III』に実装されていた「戦技」システムから直接的なインスピレーションを得ています。開発者は自身のプレイスタイルにおいて、特定のボスのクールなモーションを再現できる武器や戦技に大きな魅力を感じており、例えば「ゲールの大剣」を使用して奴隷騎士ゲールのような宙を舞う攻撃を繰り出せたり、「フリーデの大鎌」で修道女フリーデのような高速コンボを再現できたりする体験に満足していたのです。

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そして、それらの動きを連続で繋げたり、作中に登場するすべてのボスや敵の攻撃を自由に再現できるシステムへの発展を望むようになったのが、本作のバトルデザイン誕生の契機となりました。同時に、本作は『DARK SOULS』シリーズからの影響のみならず、3D作品である『ゼルダの伝説 時のオカリナ』や『ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス』といった任天堂の名作からも大きなインスピレーションを受けています。これらは単なるアクション面だけでなく、ダンジョン構造や探索の楽しさにおいて本作の基盤を形作る重要な要素となっています。

神殿型ダンジョンと能力解放の構造

プレイヤーが挑む舞台は、広大で互いに接続された複数の神殿から構成されています。これらのダンジョン内では、クリアする過程で新たに解放される特殊能力を駆使してパズルを解決していく必要があります。例えば、遠くに設置されたレバーを操作するためにツタを伸ばして届かせたり、深い谷を渡るための橋を生み出したりする能力がそれに該当します。また、別の神殿では翼を生やして遠く離れた場所へ移動できるスキルも得られます。

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これは新しい能力の習得によって探索可能なルートが開けていくという、ゼルダシリーズでお馴染みのダンジョンデザイン思想を直接的に反映したものです。開発の初期段階では、本作をどのようなゲーム仕上げたいかについて明確な答えが見えていなかった時期があり、ゲームエンジンの学習や試行錯誤に数年を費やしました。しかし、ベースとなるゲームプレイシステムがすべて完成してからは、魅力的な新ボスの追加、奪取可能な攻撃のデザイン、そしてステージデザインへと焦点を当てることができ、まさに「ゾーンに入った状態」で制作を進めることができたのです。

プレイヤーの反応とバランス調整の経緯

本作に対するプレイヤーからのフィードバックは概してポジティブであり、特に「初めて初代『DARK SOULS』をプレイした時のあの感動をもう一度味わえた」という声に開発者は深く感動しました。フロム・ソフトウェアの作品に初めて触れた際の素晴らしい体験を、自身の作品を通じて再現できたと知ったことは、開発者にとってこれ以上の喜びはないと語られています。リリース後から1ヶ月の間に、複数のバランス調整および安定性向上パッチが配信されました。

配信直後、難易度が少し高すぎることが判明しており、特に終盤における複数敵との同時戦闘や、回復アイテムの不足に対して多くのプレイヤーから指摘が寄せられていました。これに対し、終盤ボスの難易度調整、回復アイテムの強化機能の追加、そして理不尽に感じる集団戦の緩和といった具体的な改善措置が講じられています。現在もSteamフォーラムで非常に活発に活動しており、本作をより良くするための提案やアイデアを積極的に受け入れている状況です。

コンソール移植に向けた今後の展開

開発チームは現在のPC版の修正活動と並行して、コンソールプラットフォームへの移植に向けた準備を着実に進めています。ゲームエンジンやシステム設計の基礎を固めるために費やした長い試行錯誤の期間を経て、開発者は次のプロジェクトでも早期に「ゾーンに入った状態」の制作リズムへ到達することを楽しみにしています。『False Hero』は、クラシックなアクションゲームの精神性を継承しつつ、現代のプレイヤーが求める明確な成長感と回復要素を備えた、独自の体験を提供するタイトルとして確立されつつあります。