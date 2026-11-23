【アニメイトタイムズ】2026年10月1日（木）より放送＆配信中のTVアニメ『FX戦士くるみちゃん』。第9話「上限金利でお願いね♡」より、先行場面カット＆あらすじが公開されました。 関連記事 FX戦士くるみちゃん ...

念願のFX（外国為替証拠金取引）デビューを果した大学生・福賀くるみ。 その理由は、亡き母がFXで溶かした2000万円を取り戻すため。

「2000万円くらい、簡単に取り返せるようになってやる！ 」そう誓った彼女が飛び込んだ先は、一瞬で天国にも地獄にもひっくり返る世界。 含み損、ロスカット、止まらない鼓動……。 それでも買いたい、売りたい、稼ぎたい！

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萌智子（もちこ）、芽吹（めぶき）、やす子――クセ強なFX戦士たちも加わり、相場はますますヒートアップ！ チャートに一喜一憂する、かわいくてちょっぴり（!? ）危険なマネーゲーム。 くるみたちは、この荒れ狂う世界を生き残れるのか――!?

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作品名FX戦士くるみちゃん放送形態TVアニメスケジュール2026年10月1日（木）～TOKYOMX・BS11ほかキャスト福賀くるみ：鈴木愛奈小金萌智子：瀬戸麻沙美山師芽吹：伊藤彩沙高根やす子：岡咲美保スタッフ原作：でむにゃん 炭酸だいすき監督：小川優樹助監督：松島慎太郎（魚雷映蔵）シリーズ構成・脚本：猪原健太キャラクターデザイン：植田和幸サブキャラクターデザイン：横松雄馬 藤田紗葵美術監督：小林嵩弥（草薙）色彩設計：小山知子（FINECOLORs）撮影監督：仲道隆編集：丹彩子音響監督：濱野高年音響効果：中...