通報を受けたユーザー生成コンテンツは全体の約0.1%。非公開のカラーリングも審査の対象になるとあらためて説明しています。

本作では9月以降、痛車デザインの削除やアカウントの利用停止を報告する声が相次ぎ、審査の基準が不明瞭だとの批判が絶えませんでした。 開発元はブログで、クリエイターの不満を理解しているとしたうえで、ルールの明確化や異議申し立ての改善に取り組むと約束しています。

ブログでは、2026年9月16日から10月15日までの1か月間に、痛車に限らずすべてのUGCを対象に取られた措置のデータが紹介されました。 この期間に作成されたUGCは1,250万件で、そのうち通報を受けたのは約0.1%にあたる1万4,000件です。 通報されたUGCのうち、性的なコンテンツを理由に措置が取られたのは3%で、対象となったプレイヤーは500人未満だったといいます。 内訳は警告が250人、利用停止が90人で、完全な裸体の描写や性的コンテンツに関するガイドライン違反を繰り返した60人には永久利用停止の措置が取られました。

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開発元は、数字を示したのは作成されたUGC全体に対する措置の規模を伝えるためで、処分を受けたプレイヤーへの影響を小さく見せる意図はないと説明しています。 何時間もかけてデザインしたクリエイターにとっては一つの誤った判断でも影響が大きいとして、判断を正しく、わかりやすく行う必要があるとの認識も示しました。 審査の仕組みについては、通報されたコンテンツは人間のモデレーターが審査しており、AIが自動でデザインを削除したり、プレイヤーを利用停止にしたりすることはないと、あらためて強調されています。