『DRG』と『Rogue Core』の開発体制と今後の展望についてGhost Ship Gamesに独占インタビュー

ロケット発射基地を舞台にした協力マルチプレイ shooter『Deep Rock Galactic』（DRG）とそのローグライクスピンオフ『Deep Rock Galactic: Rogue Core』。開発元Ghost Ship Gamesは2025年から一部開発を外部スタジオInvisible Wallsに委託し、両タイトルを同時進行で開発する体制を構築した。本記事では、既存プレイヤーとのバランス、新規プレイヤーへのアプローチ、外部委託の実態、アップデートサイクル、そして2つのタイトルの関係性について、開発チームへの独占インタビューをお届けする。

長く続くマルチプレイ作品では、既存プレイヤーを飽きさせないコンテンツと、新規プレイヤーが参加しやすいコンテンツの両立が重要だと思います。 『DRG』ではこの2つのバランスを、どのように取っていく予定でしょう。

とても良い質問ですね！ 各シーズンのコンテンツを作るたび、私たち自身も何度も自問してきたことです。 大規模アップデートでは、既存プレイヤーからのフィードバックや提案に耳を傾けるだけでなく、誰もが楽しめるようなコンテンツを提供するよう心がけています。 『DRG』はその設計上、1,000時間以上プレイしてもまだ新しいプレイ感を得ることが可能です。

「エリート・ディープダイブ」のような、高いスキルとチームメンバーとの協力が求められるチャレンジも用意されています。 徒歩10分の距離にいるパートナーとの『DRG』を支える新たな開発体制 ――2025年に『Deep Rock Galactic: Rogue Core』（DRG： Rogue Core）の開発に注力するため、『DRG』開発の一部を外部パートナーに委託するという発表がありましたね。 外部スタジオはどの程度、今後『DRG』の開発に関わることになるのでしょうか？

Ghost Ship Gamesは引き続き方向性や品質管理に深く関わるのか、それともコンテンツ制作のかなり大きな部分を外部チームが担う形になるのか、可能な範囲で教えてください。2026年1月にリリースした「シーズン06」の開発を、Invisible Wallsが担当すると発表したのは昨年のことでした。 Invisible Wallsは以前からよく知っているスタジオで、『DRG』の開発を私たちと一緒に進めるのに最適なパートナーです。

毎日密に連携しており、Ghost Shipのクリエイティブリードやパブリッシング担当者も、開発を自社で行っていた頃と変わらず『DRG』に積極的に関わっています。 Invisible Walls社はウチのスタジオから徒歩10分の距離にあり、我々とは多くの時間を共有しています。 彼らが開発に参加してくれたことは素晴らしいことで、おかげで『DRG』と『Rogue Core』、同時進行での開発が可能になったんです。 正直『DRG』には、まだまだやりたいことが山ほどあります。

『Rogue Core』がスピンオフであり、独立したゲームであるということは、それぞれのゲームが持つ特徴・個性に合わせて、最適な方向性で開発を進められると確信しています。 ――少し心配なのは、今後のアップデートサイクルです。 Invisible Wallsとの協力体制になることで、大型アップデートや新コンテンツのリリースサイクルには、変化があると考えていますか。 現役プレイヤーの中には、新シーズンや新要素を楽しみにしつつもアップデートまでの待ち時間が少し長いな、と感じている人も少なくないと思います。

現在、我々は次なる大型アップデートの方向性を模索しているところです。 それまでの間、プレイヤーの皆様にはぜひ『Rogue Core』に触れてみてほしいです！ ――それでは『Rogue Core』についても質問させてください。 『Rogue Core』は、『DRG』本編の新しい可能性を広げるための作品でもあるのでしょうか？

また、『Rogue Core』で挑戦したいことと、『DRG』本編で今後も大切にしていきたいことは、それぞれどのように違うのでしょうか？ ただ、ミッションベースの構造からローグライクな構造へと変更しました。 つまり、武器や装備、パークがすべて揃った状態から始めるのではなく、クラス固有の能力のみを持った状態でゲームをスタートし、プレイを進める中で武器や装備、アップグレードなどをアンロックしていく仕組みです。1回のプレイで複数のステージが存在します。

各ステージで、チーム全体を強化できる新鉱石「エクスペナイト」をできるだけ多く集め、サブ目標を達成しながら、次のステージへと続くエレベーターまでたどり着かねばなりません。 しかも、各ステージには制限時間があり、好きなだけ留まって採掘するわけにはいきません。 最終ステージではボスとの対決が待っており、それまでに自分とチームがボスに立ち向かえるだけの強さを備えているか、しっかりと確認しておく必要があります。 私たちはテスターの皆さんと共に『Rogue Core』』の開発を大いに楽しみました。

ベテランプレイヤーの皆様はもちろん、『DRG』を未プレイの方にも『Rogue Core』を気に入っていただければ嬉しいです。 ――『Rogue Core』の開発が進むことで、『DRG』本編にも何らかの影響やフィードバックはあるのでしょうか？ たとえば、『Rogue Core』で試したアイデアが本編に活かされる、といったことです。 逆に本編ではあえて変えずに残していきたい部分などがあれば教えてください。

今は『Rogue Core』の開発を継続することに注力しつつ、同時に『DRG』の今後の展開についても検討を進めています。 もちろん、それぞれのゲームから得た知見をもう一方のタイトルに取り入れることができれば素晴らしいことです。 我々は頻繁にプレイテストを実施し、コミュニティの反応を重視していますから、自然な流れの中で何か起きるかもしれませんね。 多くのご質問をいただきありがとうございました。

『DRG』を深く愛してくださっていることが伝わり、とてもうれしいです。 日本のプレイヤーの皆様には、両タイトルを楽しんでもらいたいです





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