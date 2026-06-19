『DREAM STAGE』出演NAZEが正式デビュー、中村倫也らから激励メッセージ

TBSドラマ『DREAM STAGE』に出演した7人組グループNAZEが、ミニアルバム「NAZE」で正式デビューを果たした。デビュー報告イベントでは、ドラマ劇中歌のダンスパフォーマンスや、共演者からのサプライズメッセージに加え、ゆるキャラとの楽しい一幕も。日本デビューへの意気込みと、将来の単独ライブ実現を約束した。

中村倫也 主演のTBSの1月期ドラマ「 DREAM STAGE 」に出演し、5月にミニアルバム「 NAZE 」で デビュー 。 アトは「ドラマ『 DREAM STAGE 』を無事に終えて正式に デビュー しました！

」と報告し「今日は本当のNAZEとしてみなさんにごあいさつすることができて本当にうれしいです」と笑った。 この日は、ドラマ劇中歌「Wanderlust」などをキレキレのダンスで披露し、ファンを沸かせた。 ステージ序盤ではゆるキャラ「ちぃたん☆」が一日マネジャーとして登場し、おせっかいなドタバタ劇でメンバーやファンを笑わせた。 そして、ドラマで共演した中村や池田エライザ、岩瀬洋志から、メンバーにサプライズで激励のボイスメッセージが公開された。

中村は「夢に向かってそのスタートラインから一歩一歩歩きだしたNAZEのみんな、これからも我々にバカでかい夢を見せてください」とエール。 ユウヤは「本当の家族みたいな思い出ができて、またこうやって声を聞けて、本当に幸せを感じます」と喜んだ。7人は現在、日本デビューに向けて準備中。 最後にユウヤは「これからもっと僕たちは成長して、単独ライブ絶対にします！ 約束です！ 」と力強く宣言し、メンバーも「約束です！ 」「絶対です！ 」と、ファンに活躍を誓った





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