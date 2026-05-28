『Call of Duty: Modern Warfare 4』マルチプレイヤーが見せる新たなリアリズムと自由度

新作『Modern Warfare 4』のマルチプレイヤーは、衝撃波メカニクスや弾道オーソリティシステム、Apex Attachmentsなどを導入し、射撃の精密さと環境インタラクションを大幅に向上させた。DMZモードや新しい移動機能も加わり、より現実的で戦術的な戦闘体験が実現する。

Call of Duty: Modern Warfare 4 の マルチプレイヤー は、開発チームが掲げた「洗練されているが、泥臭く現実的」というコンセプトを徹底的に具現化した作品となっている。

プレイヤーが銃撃や爆発に直面した際、周囲のオブジェクトが物理的に吹き飛び、消火栓からは勢いよく水が噴射されるといったインタラクティブな環境が随所に配置され、まるで映画のワンシーンを体感しているかのような臨場感が味わえる。 さらに、今回新たに実装された「衝撃波（shockwave）メカニクス」により、爆発が起こるたびにプレイヤー自身が衝撃波に巻き込まれ、空中へと吹き飛ばされる演出が加わった。 これにより、単なる射撃戦に留まらず、爆発の威力や位置取りが戦術に与える影響が格段に大きくなっている。

移動面でも、制限のない流動的なシステムが導入され、ダイナミックな傾斜を利用した走行、壁や低い障害物に対する「よじ登り（マントル）」のキャンセル、仰向けでのスライディング、さらにはスライディング状態から直接ハシゴを降りるという新しいアクションが可能となっている。 これらの機能は、プレイヤーの自由度を高めつつ、操作感を損なわないよう細部まで調整されている。



マルチプレイヤーの中核を成すのは、初導入となる「弾道オーソリティ（Ballistic Authority）」システムだ。

このシステムにより、従来の腰だめ撃ち時に発生していたランダムな弾の拡散（ブルーム）が完全に廃止され、銃口が向いている方向へ正確に弾丸が飛ぶようになった。 結果として、射撃判定が公平かつ予測可能になり、プレイヤーは自分のエイムスキルを正しく反映できる精密なガンプレイを体験できる。 加えて、一人称視点での武器の見え方をリアルにするために視野角（FOV）やレンズ歪みが微調整され、状況把握と狙いやすさのバランスが最適化された。

マズルスモークが視界を遮らないようにするシステムや、実際の人間の目の焦点に近い新しい被写界深度（Depth of Field）も実装され、射撃中の視覚的妨害を最小限に抑えると同時に、映像美を高めている。



武器カスタマイズ面でも大きな進化が見られる。

武器レベルの最高段階でアンロックされる「Apex Attachments（エーペックス・アタッチメント）」は、従来の5つのアタッチメント枠を消費せずに装備できる特別なパーツとして提供され、リボルバーでのファニング撃ちやショットガンへの目くらましストロボ装着など、プレイスタイルを根本から変える効果をもたらす。 さらに、DMZモードの実装が明らかになり、ソロまたはスクアッドで戦争の余波に残された高度な軍事技術を回収する任務に挑む非公式戦力として、激戦地へ赴くことができる。

これにより、従来のマルチプレイヤーとは一線を画す、よりサバイバル色の強い体験が提供される。 プレゼンテーションで公開された映像からは、ビジュアルだけでなくアクション面でも大幅な進化が確認でき、10月23日の発売が待ち遠しい。 今後も続報が公開されるたびに注目が必要である





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Call Of Duty Modern Warfare 4 マルチプレイヤー 弾道オーソリティ DMZモード

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