映画の続編も発表されたからこそゲームを手に取る人が増えた。2026年も2027年も、型月は大人気！

『魔法使いの夜』はTYPE-MOON作品の入門編として一番向いている作品と評されることもあります。 今回の映画も「TYPE-MOON作品は以前から気になっていたけれど機会がなかったんだよね」と、初めてTYPE-MOON作品に触れた人もいるのではないでしょうか。

また、映画「魔法使いの夜」は実は本作の途中で終わっています。 映画の続編は発表されたものの、続きが待ちきれない人や、尺の都合で映画版では削られた登場人物たちの心理描写などが気になり、セールが実施されていた本作を手に取ったプレイヤーが数多く現れたことから、発売から数年経った2026年11月に注目を集めました。 先述しましたが、映画は本作の途中で終わっており、映画の続編制作も発表されています。 劇場版「活撃 刀剣乱舞」以外にも、劇場版「鬼滅の刃 無限城編」の続編、『』のアニメ化（長期プロジェクトとして展開予定）など、ufotableは多忙な状態。

Advertisement

更に言うと、「魔法使いの夜」に関しても、何部作になるのか現状では不明です。 映画の続編はすぐに公開されないのではないか……と考える人もいます。 今回の映画は、良い意味でも悪い意味でも、ゲームを手に取りやすくしています。