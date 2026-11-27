G-MODEおよびRe,AERのクリエイティブブランドAcaciaは11月27日、『配信少女ノ裏垢迷宮』を2027年1月29日に発売すると告知した。対応プラット

G-MODEおよびRe,AERのクリエイティブブランドAcaciaは11月27日、『配信少女ノ裏垢迷宮』を2027年1月29日に発売すると告知した。 対応プラットフォームはPC（Steam）。11月に2026年内の発売からの延期が発表されていたが、無事にSteam版の発売日が決定したかたちだ。

『配信少女ノ裏垢迷宮』は、人気ガールズバンドのメンバーたちが悪意まみれの裏アカダンジョンへ引きずり込まれる、裏アカ迷宮ノベルRPGである。 本作のメインキャラクターである彩家リイルは、自殺が趣味の明るくハツラツとした少女だ。 彼女には人との距離感がおかしなときがあり、必要とされるのが救いなのだという。 そんな彩家リイルは、幼馴染である灯野ネオンや一ノ瀬カイリを含むメンバーとともに、ガールズバンド「ラグドロップス」のギター担当として活動。

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SNS上ではボーカルであるネオンを筆頭に、バンドとして絶大な人気を誇っていた。 しかしある日、ネオンの死が報じられる。 インターネット上が騒然とする中、毒リンゴを名乗る謎のアカウントが、ラグドロップスの罪を告発。