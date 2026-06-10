『鬼武者 Way of the Sword』開発チームが語る、体験版から製品版へのブラッシュアップとボスキャラクターへのこだわり

2026年9月25日発売予定の『鬼武者 Way of the Sword』の開発陣への独占インタビュー。体験版から現行ビルドへの進化ポイント、江戸時代初期の設定ながら鎌倉時代の人物を採用した意図、そして製品版で楽しめる個性豊かなボスキャラクターについて語られた。

本インタビューは、2026年9月25日に発売予定のアクション ゲーム 『 鬼武者 Way of the Sword』の開発チームに対して行われたものである。 本作は、 カプコン が手掛ける「 鬼武者 」シリーズの最新作で、プラットフォームはPlayStation 5、 Xbox Series X/S 、Windows PC（Steam / Epic Games Store）、そして Nintendo Switch 2 を対応予定としている。

開発チームは、現在配信中の体験版と社内の最新開発ビルドとの違い、時代設定やキャラクター採用の背景、そして製品版のボスキャラクターへのこだわりなどについて、详细に説明した。 まず、サイドクエストの役割について開発チームは、クリアしなくてもゲーム本編を進められるが、世界観の深掘りを楽しんだり、成長アイテムを獲得したり、遊びの幅を広げるための要素であると説明した。 現在の開発段階については、発売日が近づき「最後の調整」の段階にあるとした。 体験版はゲームの序盤部分をベースに構成されており、製品版に近い状態をカスタマイズして提供している。

具体的には、体験版では本来得られなかった「鬼の武具」を使えるよう調整するなど、プレイヤーにより本編に近い体験を提供するための工夫が凝らされている。 社内の最新ビルドでは、こうした体験版の構成をさらにブラッシュアップし、製品版への進化を続けているという。 残された期間では、主にバランス調整や細部のブラッシュアップに注力し、最高の状態で発売を迎えるべく準備を進めている。 次に、本作の舞台が江戸時代初期であるにもかかわらず、静御前や源頼政といった鎌倉時代の人物や伝承が多く取り入れられている点について質問が及んだ。

これに対して開発チームは、過去の『鬼武者』シリーズ（主に戦国時代が舞台）とはパラレル世界であること、そして今回は意図的に戦国時代の直接的なつながりを避け、あえてそれよりも古い鎌倉時代のモチーフを採用したと説明した。 その理由として、源頼政や京都の伝承、鵺の伝承など、実在したとされる歴史的・伝説的要素をモチーフにしたかったためと述べた。 過去シリーズの設定を避けたわけではなく、选用したキャラクターがたまたまその時代にいたという事実に基づく選択であると付け加えた。 この回答により、本作の時代設定と歴史モチーフ採用の背景が明確にされた。

最後に、発売を心待ちにしているファンへのメッセージとして、ようやく発売日が発表され、体験版も配信されたことで、発売日までのカウントダウンが始まったと述べた。 今後も情報を随時公開し、ファンの期待をさらに高めていく活動を行っていくとした。 また、今回の試遊やシアタープレゼンでは、これまで未公開だったボスキャラクターも登場しており、製品版には他にも魅力的なボスが多数存在するとアピールした。 本作はアクションにこだわって開発されており、ボスキャラクターは個性豊かなものとして意識的に制作しているという。

プレイヤーには、製品版で実際に those ボス戦を楽しみにしていてほしいと結んだ。 以上より、『鬼武者 Way of the Sword』は、体験版からさらに磨きをかけた製品版で、独創的な時代設定と多彩なボスキャラクターを通じて、シリーズの新たな可能性を示す作品として仕上がっていることが読み取れる





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