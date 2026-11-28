29日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、人気企画「サビだけカラオケ」のタッグスペシャル第2夜を放送する。

前回、ほいけんたとの異色タッグで9レンチャンを記録した国民的ロックスター・龍玄とし（Toshl）が約2年ぶりに降臨。 今回タッグを組む相方は、なんとプレッシャー最弱の河村隆一モノマネ師・たむたむ。

レジェンドとモノマネ芸人による奇跡の夢タッグが実現する。 計6回の出場で全42曲を歌唱し、失敗はわずか2回・成功率95.2％を誇る“音程の天才”たむたむと、国宝級の歌唱力を持つToshlという番組史上最強タッグが鬼レンチャン達成を目指す。 しかし、支離滅裂な立ち回りを連発するたむたむにToshlの集中力はそがれっぱなし。 スタジオの千鳥・かまいたちも驚愕（きょうがく）の化学反応に注目だ。

Advertisement

そして、歌謡界のレジェンド・麻倉未稀と、プライベートでも30年来の大親友であるマルシアによる“親友タッグ”も実現。 最高記録7レンチャンの麻倉と、最高8レンチャンのマルシア。 数々の名曲を歌い上げてきた実力派の貴婦人２人が、長年の絆と魂の熱唱で悲願の鬼レンチャン達成を狙う。